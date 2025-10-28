Salute: neurologo De Stefano, 'diagnosi e trattamento precoce cambiano storia sclerosi multipla'

"La sclerosi multipla è una malattia invalidante e colpisce i giovani adulti in un momento particolarmente importante della loro vita, ma è anche la malattia neurologica che negli ultimi 20 anni ha subito una modifica sostanziale nel suo decorso. Vent'anni fa si presentava con tanti attacchi acuti e una grave disabilità, i trattamenti oggi hanno fatto sì che gran parte degli attacchi acuti siano scomparsi. Tutto questo è legato a tanti fattori, uno è la diagnosi precoce e quindi il trattamento precoce". Così Nicola De Stefano, professore di Neurologia all'università degli studi di Siena, al 55° Congresso della Società italiana di neurologia (Sin).