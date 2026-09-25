Salute: Pavanello (Utp-Pd), 'malattie respiratorie croniche ancora sottovalutate'

"Le malattie respiratorie croniche sono ancora un po' sottovalutate. In realtà sono malattie molto invalidanti per i pazienti, perché la mancanza di respiro toglie non solo la forza di camminare e di muoversi, ma" ha anche risvolti "a livello psicologico. La vita di una persona con una malattia respiratoria cronica è molto difficile, molto più di quanto si pensi". Lo ha detto Stefano Pavanello, presidente dell'associazione pazienti Unione trapiantati polmone Padova Odv- Utp-Pd, in occasione del convegno 'Articolo 32: il diritto di respirare. Le sfide delle malattie respiratorie tra clinica e politiche sanitarie', svoltosi al Senato alla vigilia della Giornata mondiale del polmone.