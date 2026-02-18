circle x black
Cerca nel sito
 

Salute: premio Ghiselli, Rossi (ISS) 'lotta a cattiva informazione è nostro obiettivo"

sponsor

18 febbraio 2026 | 15.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'ISS ci ha tenuto a essere presente a questo evento, che ha condiviso fin dall'inizio. Siamo l'ente di salute pubblica in Italia e la lotta alle fake news sull'alimentazione sono parte fondante della nostra attività. Con le sue linee guida, l'Istituto Superiore di Sanità vuole proprio lottare contro la cattiva informazione, in particolare sulla nutrizione. Andrea Ghiselli, che ricordiamo con questo premio stasera, era un amico dell'Iss". Così Laura Rossi, Direttrice reparto Alimentazione nutrizione e salute dell'ISS partecipando alla prima edizione del Premio Andrea Ghiselli - 'Dialoghi sull'alimentazione' organizzata dalla Fondazione Istituto Danone e Sinu-Società Italiana di Nutrizione Umana.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Italia-Albania, Tajani oggi a Tirana per il Corridoio VIII: le videonews dal nostro inviato
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video
Malan: "Gratteri senta parole Barbera e si scusi con gli italiani" - Video
News to go
Riviera del Gigante, costa teramana nuovo modello di sviluppo condiviso


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza