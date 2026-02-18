Salute: premio Ghiselli, Rossi (ISS) 'lotta a cattiva informazione è nostro obiettivo"

"L'ISS ci ha tenuto a essere presente a questo evento, che ha condiviso fin dall'inizio. Siamo l'ente di salute pubblica in Italia e la lotta alle fake news sull'alimentazione sono parte fondante della nostra attività. Con le sue linee guida, l'Istituto Superiore di Sanità vuole proprio lottare contro la cattiva informazione, in particolare sulla nutrizione. Andrea Ghiselli, che ricordiamo con questo premio stasera, era un amico dell'Iss". Così Laura Rossi, Direttrice reparto Alimentazione nutrizione e salute dell'ISS partecipando alla prima edizione del Premio Andrea Ghiselli - 'Dialoghi sull'alimentazione' organizzata dalla Fondazione Istituto Danone e Sinu-Società Italiana di Nutrizione Umana.