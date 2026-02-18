Salute: premio Ghiselli, Tagliabue (Sinu) 'ricerca è base per progredire con conoscenze"

"La Sinu-Società Italiana di Nutrizione Umana ha accettato con grande piacere di collaborare all'istituzione di questo premio in memoria di Andrea Ghiselli, che ha l'obiettivo di riconoscere e motivare i giovani che si dedicano alla ricerca, che è la base per andare avanti sulle conoscenze che legano l'alimentazione alla salute". C'è un "legame intimo tra le linee guida e i Larn, dato che le prime traducono le indicazioni delle seconde. Questa è un'occasione importante che spero si ripeta anche nei prossimi anni". Lo ha detto Anna Tagliabue, presidente Sinu alla prima edizione del Premio Andrea Ghiselli - 'Dialoghi sull'alimentazione' organizzata dalla Fondazione Istituto Danone e la stessa società scientifica.