circle x black
Cerca nel sito
 

Salute: presidente Paolo Chiesi Foundation, 'in Africa nostro contributo a sviluppo società'

bms 2 b

26 settembre 2025 | 13.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"In Africa il bisogno di accesso alle cure essenziali e di cure di qualità neonatali è molto forte. Fondazione Chiesi si è concentrata proprio lì perché era lì che potevamo mettere meglio a frutto tutte le nostre conoscenze, le nostre esperienze e il network con i medici e col mondo della scienza a servizio dello sviluppo della società". Così Maria Paola Chiesi, presidente Paolo Chiesi Foundation, intervenendo all'evento 'Accelerare il cambiamento: un dialogo sul futuro dell'assistenza sanitaria nel Sud Globale', organizzato dalla stessa Fondazione per celebrare il suo 20° anniversario, presso l'auditorium della sede di Chiesi Farmaceutici a Parma.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Chiara Ferragni, il ritorno alla Milano Fashion Week dopo il 'Pandoro Gate' - Video
Barachini: "Impegno concreto per sostenere costi inviati di guerra" - Video
Proteste a Montecitorio, sei attivisti entrano in piazza per Gaza - Video
News to go
Influenza 2025-2026, attesi 16 milioni di casi
Troupe di ‘Porta a Porta’ aggredita a Padova - Video
Emporio Armani, l’applauso delle modelle in passerella - Video
Barbara d'Urso nel cast di Ballando: "Mediaset? Del passato non parlo, un giorno le vere motivazioni usciranno" - Video
News to go
Sciopero aereo venerdì 26 settembre: stop di 24 ore
Antonio Marras porta il Bloomsbury Group ad Alghero - Video
Meloni: "Palestina? Pressione politica va fatta su Hamas" - Video
Trump, il gobbo e il problema tecnico all'Onu: "Sono guai" - Video
Meloni a New York per l'assemblea Onu, videonews del nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza