Salute: sen. Butti, 'qualità del dato fondamentale per ricerca, diagnosi e cura'

15 dicembre 2025 | 11.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il Governo sta lavorando per qualificare meglio il rapporto tra privato e pubblico, perché solo attraverso questa simbiosi si possono sfruttare le leve innovative legate al dato. La qualità di quest'ultimo è fondamentale per la ricerca farmaceutica, la diagnosi precoce e l'individuazione della terapia. Il dato ci consente inoltre di lanciare in via definitiva la cosiddetta teleassistenza e la telemedicina territoriale. È essenziale però che quel dato venga valorizzato nel modo migliore e utilizzato solo per finalità legate alla diagnosi, alla terapia o alla ricerca". Così il senatore Alessio Butti, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'Innovazione, all'evento "Health Data Revolution", organizzato e presentato da Federated innovation @Mind in collaborazione con Bracco a Milano.

