Salute, Trojano (Sigo): “Tra obiettivi Sigo il rafforzamento del dialogo con le istituzioni”

“Tra gli obiettivi per il futuro della Sigo c’è sicuramente quello di rafforzare il dialogo con le istituzioni”. Con queste parole il presidente nazionale del Sigo, Vito Trojano, è intervenuto in occasione del 98esimo Congresso nazionale della Società italiana di ginecologia e ostetricia (Sigo). La kermesse, in svolgimento dal 14 al 16 dicembre 2023 al Mico di Milano, chiama a raccolta l’intera ginecologia italiana attraverso le proprie federate dei ginecologi ospedalieri (Aogoi), universitari (Agui) e territoriali (Agite).