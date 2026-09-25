Salute: Unfer (Egoi), 'comprendere meccanismi fisiopatologici per agire al meglio su malattie respiratorie'

"Oggi abbiamo compreso che alla base di alcune patologie" respiratorie "i meccanismi fisiopatologici che le determinano, in realtà, hanno dei comuni denominatori. Di conseguenza, è importante comprendere i meccanismi fisiopatologici per poter agire al meglio. Ad esempio la terapia con mio-inositolo, tanto utilizzata nella pratica medica ginecologica, oggi ha un ruolo importante anche nella prevenzione di alcune patologie polmonari specialmente quelle croniche come la broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco) o la fibrosi". Così Vittorio Unfer, ginecologo, professore di Ostetricia ad UniCamillus di Roma e presidente associazione Egoi-Experts Group on Inositol al convegno 'Articolo 32: il diritto di respirare. Le sfide delle malattie respiratorie tra clinica e politiche sanitarie', promosso in occasione della Giornata mondiale del polmone.