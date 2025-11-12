Sanità: al Senato un incontro per realizzare indagine conoscitiva su stato rete nazionale Alzheimer

Raccogliere dati, testimonianze ed analisi per verificare il grado di prontezza del Servizio sanitario nazionale nella presa in carico dei pazienti e per orientare futuri interventi legislativi. E' questo l'intento dell'incontro organizzato in Senato, su iniziativa del senatore Guido Quintino Liris, membro della V Commissione permanente Bilancio del Senato della Repubblica, sul tema 'Verso una nuova governance per l'Alzheimer', durante il quale è stata presentata l'iniziativa di realizzare un'indagine conoscitiva sullo stato della rete nazionale Alzheimer.