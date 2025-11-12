Sanità: Alzheimer, Costa 'innovazione della ricerca un'opportunità'

Sostenere l'innovazione della ricerca è "una grande sfida, ma anche a una grande opportunità e la sapremo cogliere se ognuno potrà portare il proprio contributo. La responsabilità delle scelte spetta alla politica, ma le scelte migliori sono quelle che arrivano a valle di percorsi condivisi". Lo ha detto Andrea Costa, esperto del ministero della Salute per l'attuazione del Pnrr, all'incontro con la stampa dal titolo 'Verso una nuova governance per l'Alzheimer', organizzato in Senato su iniziativa di Guido Quintino Liris, membro della V Commissione permanente Bilancio del Senato della Repubblica e alla presenza di numerosi rappresentanti istituzionali, durante il quale è stata presentata l'iniziativa di realizzare un'indagine conoscitiva sullo stato della rete nazionale Alzheimer.