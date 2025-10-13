circle x black
Sanità, Aurigemma: "Con un Consiglio in Salute puntiamo su screening e prevenzione"

Il presidente del Consiglio Regionale del Lazio: "Prevenzione è un pilastro fondamentale della Sanità della nostra Regione"

Antonello Aurigemma
13 ottobre 2025 | 17.17
Redazione Adnkronos
"La prevenzione è un pilastro fondamentale della Sanità della nostra Regione, e noi con questo progetto 'Un Consiglio in Salute' da un anno a questa parte stiamo continuando a fare screening e prevenzione, consigliando corretti stile di vita e una sana alimentazione". Lo ha detto Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio Regionale del Lazio intervendo all’evento 'Un Consiglio in Salute' tenutosi presso il Consiglio Regionale del Lazio.

"Oggi dedichiamo il primo dei cinque giorni che vedranno coinvolte una serie di iniziative, dalla prevenzione cardiologica, oncologica, dermatologica - ha sottolineato Aurigemma - e questo grazie ai tanti attori protagonisti come il personale sanitario, l'Ordine dei farmacisti, l'Ordine dei medici, i medici di Medicina generale, l'Asl Roma 3, il Policlinico d Tor Vergata, tutte attività che verranno svolte per tutelare e salvaguardare la salute dei dipendenti del Consiglio regionale e della popolazione limitrofa di via della Pisana".

