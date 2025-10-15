circle x black
Sanità: Conversano (Happy Ageing), per sostenibilità Ssn 'necessaria prevenzione nell'anziano '

15 ottobre 2025 | 12.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Vivere male gli ultimi anni della vita non è solo un problema di salute degli anziani, ma è un problema anche di salute del Servizio sanitario nazionale. Spendiamo, infatti, oltre l'80% del Fondo sanitario nazionale per curare malattie croniche maggiormente presenti nella popolazione anziana. Pertanto, c'è bisogno di prevenzione. Prima si inizia e meglio è, ma anche l'anziano ne ha bisogno, e i pilastri dell'invecchiamento attivo sono gli stili di vita salutari, dall'alimentazione sana al corretto uso dei farmaci, dal movimento all'immunizzazione". Così, il presidente di Happy Ageing, Michele Conversano, all'evento organizzato da Msd Italia a Roma, dal titolo 'Investing for Healthy Ageing'. Un'occasione di confronto tra rappresentanti delle istituzioni, esperti clinici e associazioni dei pazienti riguardo le strategie più efficaci nella prevenzione e nella tutela di un invecchiamento attivo e in salute.

