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Sanità, De Molli (Teha Group): 'spesa sanitaria di oltre 220 miliardi nel 2050'

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10 novembre 2026 | 17.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Nel 2050 avremo due ultrasettantacinquenni ogni dieci cittadini e questo è rilevante perché il costo pro capite per un ultrasettantacinquenne è otto volte più alto rispetto a quello di un ventenne. Questo produce uno schiacciamento e un incremento della spesa sanitaria, che passerà dagli attuali 140 miliardi agli oltre 220 miliardi nel 2050. Dobbiamo rendere sostenibile tutto questo attraverso politiche di indirizzo adeguate e ridisegnare le priorità per il settore". Lo ha detto a Roma Valerio De Molli, Managing Partner e Ceo di The European House – Ambrosetti e Teha Group, partecipando alla XXI edizione del Forum Meridiano sanità 'Sanità e life sciences: governare le transizioni, costruire il futuro', il think tank di The European House – Ambrosetti.

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