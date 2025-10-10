Sanità: Gabrielli (Anmco), 'prevenzione cardiovascolare primaria deve iniziare già nelle scuole'

"Attualmente stiamo portando avanti registri europei sulle patologie cardiovascolari - Euro Heart Survey - che ci permetteranno di valutare lo stato di salute dei cittadini italiani ed europei e di individuare le strategie più efficaci per interventi correttivi. La prevenzione" cardiovascolare "primaria deve iniziare già nelle scuole primarie e proseguire in tutte le fasi della vita, anticipando l'azione rispetto all'ospedalizzazione dei pazienti". Lo ha detto Domenico Gabrielli, presidente della Fondazione per il tuo cuore Anmco, Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri, in occasione degli Stati Generali 2025 a Roma.