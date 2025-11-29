Sanità: Gemmato, 'impegno perché Italia sia autosufficiente sui farmaci'

"Dobbiamo fare in modo che in Italia si possa produrre, si possa essere autosufficienti nella produzione di farmaci salvavita. Con l'80% dei principi attivi che servono per i farmaci salvavita prodotto in Cina e in India, ci dobbiamo riappropriare della grande chimica di base". Così Marcello Gemmato, sottosegretario al ministero della Salute, intervenendo al Forum Risk Management, ad Arezzo, conferma "l'impegno di licenziare" la legge delega sul Testo unico della legislazione farmaceutica "entro dicembre 2026".