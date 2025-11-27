Sanità: Giordano (Css), 'dimostriamo che inquinamento atmosferico aumenta patologie gravi'

Il programma di One health "che ho strutturato circa 5anni fa sul lavoro che abbiamo sviluppato in Campania, sulla Terra dei Fuochi" riguarda "l'impatto ambientale e il danno dell'inquinamento sull'ambiente e su tutte le forme di vita: uomini, animali, piante. Per la prima volta abbiamo portato avanti un lavoro completo in cui dimostriamo che l'insulto atmosferico, quindi le sostanze cancerogene, presenti nella nostra atmosfera, creano un danno e l'aumento di patologie gravi nelle zone dove l'inquinamento è elevato". Così Antonio Giordano, professore di Anatomia patologica dell'università di Siena, vicepresidente IV sezione Consiglio Superiore di Sanità, alla ventesima edizione del Forum Risk Management, in corso fino al 27 novembre ad Arezzo.