circle x black
Cerca nel sito
 

Sanità, liste d'attesa: Di Silverio (Anaao-Assomed), 'bene flessibilità ma abolizione incompatibilità è argomento ostico'

15 gennaio 2026 | 17.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Rispetto a quanto ascoltato in conferenza stampa, attendiamo di discuterne in maniera più approfondita. Quello dell'abolizione dell'incompatibilità è un argomento molto ostico, sul quale bisogna fare un lavoro estremamente accurato. L'idea di riformare in termini di flessibilità il nostro lavoro è un'idea che ci convince. Non abbiamo" però "sentito parlare di riforma dell'attività intramuraria, che per noi è di fondamentale importanza. Attendiamo le audizioni e gli incontri seguenti per capire realmente in cosa consiste questa proposta di legge delega, che va riempita di contenuti. Noi siamo qui per fare la nostra parte". Così Pierino Di Silverio, segretario nazionale Anaao-Assomed (Associazione nazionale aiuti assistenti ospedalieri - Associazione medici dirigenti), alla Camera dei deputati, all'incontro con la stampa 'Sanità: eliminare le incompatibilità per ridurre le liste d'attesa e rafforzare il Ssn pubblico', organizzato alla Camera dei deputati Roma per discutere del testo di legge promosso dai gruppi parlamentari e dalla consulta nazionale di Forza Italia.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
HBO Max Italia, grande evento a Roma per celebrare nuova piattaforma streaming - Video
Arezzo, esplosione e crollo di una palazzina: le immagini dei soccorsi
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile
News to go
Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier
Paolo Sorrentino: "La Grazia agli Oscar? Sono diventato grande per i premi" - Video
Federica Torzullo, proseguono le ricerche: videonews nostro inviato
News to go
Pesca, è crisi nera per le vongole nell’Alto Adriatico
News to go
Prezzi alle stelle dei generi alimentari: l'indagine dell'Antitrust
News to go
Sciopero dei taxi, in corso la protesta
News to go
Buoni pasto elettronici, soglia di esenzione a 10 euro nel 2026
News to go
Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno
News to go
Giochi olimpici invernali, 6 febbraio a San Siro cerimonia di apertura


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza