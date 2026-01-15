circle x black
Sanità, liste d'attesa: Magi (Sumai-Assoprof), 'proposta FI importante e innovativa'

15 gennaio 2026 | 17.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La proposta" di legge delega promossa dai gruppi parlamentari e dalla consulta nazionale di Forza Italia "è molto importante e innovativa. Finalmente cominciamo a superare il tema dell'incompatibilità, che rappresenta un blocco per i professionisti rispetto al fatto di poter lavorare ancora di più nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Oggi abbiamo per esempio medici di medicina generale che sono anche specialisti, ad esempio in cardiologia, ma che" secondo la normativa attuale "possono fare esclusivamente i medici di medicina generale. Con questa proposta di legge, eliminando l'incompatibilità, aumenta la possibilità di erogare prestazioni e di ridurre le liste d'attesa". Sono le parole di Antonio Magi, segretario generale Sumai-Assoprof (Sindacato unico medicina ambulatoriale italiana e professionalità dell'area sanitaria), in occasione dell'incontro con la stampa intitolato 'Sanità: eliminare le incompatibilità per ridurre le liste d'attesa e rafforzare il Ssn pubblico'. Organizzato alla Camera dei deputati Roma, l'evento ha avuto al centro della discussione il testo di legge.

