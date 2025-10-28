circle x black
Sanità: Lopiano (UniTo), 'avviare programmi di prevenzione precoce per malattia di Parkinson'

28 ottobre 2025 | 09.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La malattia di Parkinson, una malattia neurodegenerativa che è la seconda in termini di frequenza dopo la malattia di Alzheimer - in Italia si contano circa 300.000 pazienti - può avere anche un esordio precoce, prima dei 50 anni. Come tutte le malattie neurodegenerative, comincia anni prima della diagnosi e la neurodegenerazione può precedere cinque, dieci o 15 anni la diagnosi clinica. La ricerca sta cercando dei mezzi per poter individuare i soggetti a rischio per poter intervenire con un programma di prevenzione". Lo ha detto Leonardo Lopiano, professore di Neurologia università degli studi di Torino, azienda ospedaliera Città della salute e della scienza 'Molinette' di Torino, al 55° Congresso della Società italiana di neurologia (Sin).

