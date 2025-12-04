Sanità: Mulè (FI), 'Camera aderisce con piacere a progetto Circular for kids'

"Circular for kids è un progetto che responsabilizza le istituzioni e che il Presidente della Camera ha sposato con entusiasmo. La Camera dei deputati ha aderito con piacere a questa iniziativa e farà il primo conferimento dei roll up e di altro materiale che sarà trasformato in astucci e libri per i bambini ricoverati nei reparti di oncologia in Italia". Sono le parole di Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei deputati, in occasione dell'evento organizzato alla Camera dei deputati, nel corso del quale è stata annunciata la donazione straordinaria di materiali di comunicazione in disuso a supporto del progetto "Circular for kids" che permetterà di trasformare materiale di scarto destinato al riciclo in kit scolastici per i piccoli pazienti oncologici ricoverati negli ospedali pediatrici.