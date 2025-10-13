circle x black
Sanità, Noviello (Asl Roma 3): "Prevenzione investimento più potente per salute cittadini"

"Con prevenzione primaria e secondaria possibile eliminare il 14% delle malattie evitabili e delle morti'"

Maria Rita Noviello, direttore Screening oncologici della Asl Roma 3
13 ottobre 2025 | 17.28
Redazione Adnkronos
"La giornata di oggi è una celebrazione di quella che io considero la vera rivoluzione della medicina del terzo millennio, vale a dire la consapevolezza che la prevenzione è l'investimento più potente da fare in Sanità per la salute dei nostri cittadini". Lo ha detto ha Maria Rita Noviello, direttore Screening oncologici della Asl Roma 3 in occasione dell’evento 'Un Consiglio in Salute' che si è tenuto presso il Consiglio Regionale del Lazio.

"Non dobbiamo dimenticarci che il 14% delle malattie evitabili e delle morti, anche premature, cioè al di sotto dei 75 anni di età, può essere eliminato dalla prevenzione primaria e secondaria. La mission della medicina del Terzo millennio è mettere la persona al centro per mantenerla sana il più a lungo possibile, e quindi siamo qui proprio per celebrare le diagnosi precoce, a tutti i livelli. Se come oncologa mi chiedete quali possono essere i tumori dia quali si può guarire, vi rispondo sono quelli che vengono diagnosticati precocemente".

