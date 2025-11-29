circle x black
Cerca nel sito
 

Sanità: procuratore Cantone, 'bene collettivo e diritto di tutti'

29 novembre 2025 | 09.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"La sanità è un diritto di tutti: nessuno di noi può farne a meno e la gestione di questo bene collettivo, che viene gestito da persone che non abbiano interessi privati e personali, rappresenta più la più grande garanzia per noi. Se sappiamo che il dirigente di un ospedale si occupa solo dell'interesse pubblico, come cittadini non possiamo che essere contenti". Sono le parole di Raffaele Cantone, procuratore della Repubblica, tribunale di Perugia, alla ventesima edizione Forum Risk Management, organizzato ad Arezzo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro
News to go
Reato di femminicidio, la Camera vota all'unanimità: è legge
News to go
APE Sociale 2025: domande entro il 30 novembre
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati
Il ministro Tajani in missione a Riad, videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza