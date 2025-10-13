circle x black
Sanità, Romano (Tor Vergata): "Al Policlinico forte sensibilità verso prevenzione"

Il Dg all'evento 'Un consiglio in Salute: "La nostra Oculistica ci consente di identificare precocemente tutte le patologie dell'occhio"

Ferdinando Romano, direttore generale Azienda ospedaliera universitaria Tor Vergata
13 ottobre 2025 | 17.24
Redazione Adnkronos
"Il Policlinico universitario di Tor Vergata non poteva non partecipare a questa iniziativa, per vari ordini di motivi. Il primo è la fortissima sensibilità che c'è all'interno di tutto il Policlinico, per quanto sia un'azienda ospedaliera universitaria, verso il tema prevenzione e screening". Lo ha detto Ferdinando Romano, direttore generale Azienda ospedaliera universitaria Tor Vergata intervenendo all’evento 'Un Consiglio in Salute' che si è tenuto oggi presso il Consiglio Regionale del Lazio.

"Il secondo motivo riguarda le specialità molto qualificate che abbiamo a Tor Vergata - ha ricordato Romano -. Ad esempio l'oculistica, una disciplina che ha raggiunto una sua eccellenza nazionale e internazionale, e che oggi ci consente di essere qui presenti per identificare precocemente tutte le patologie dell'occhio. Questo significa che tante persone che oggi non hanno consapevolezza vengono chiamate per poter verificare se hanno o meno patologie". "L'intervento precoce che oggi riusciamo a fare su tutti questi pazienti, grandi e piccoli che siano, può essere salvifico e può inibire l'evoluzione delle malattie dell'occhio, che molto spesso porta alla visita quando ormai è troppo tardi" ha poi concluso.

