Sanità: Serventi (Pbl), 'collaborazione tra enti fondamentale per nascita CFBox' 

"La collaborazione è stata fondamentale. L'ospedale Bambin Gesù conosce il processo, il Centro nazionale può dare tutte le direttive e noi di Pbl curiamo la parte ingegneristica. Questo connubio ha dato vita a questa importante macchina". ha spiegato Marco Serventi, amministratore delegato di Pbl, Performing Beyond Limits, in occasione della presentazione alla stampa di CFBox, il primo isolatore al mondo completamente automatizzato e personalizzabile per la produzione di terapie geniche e cellulari (ATMPs), svoltasi a Rubbiano, Parma.