Sanità: Siracusano (Css), 'sistema di cura deve occuparsi del paziente, non viceversa'

"Credo che questo forum e la riforma stiano dimostrando come il cittadino, la persona che ha una patologia e i suoi familiari siano al centro dell'attenzione: non è un paziente che deve inseguire un sistema di cura, ma è un sistema di cura che si deve occupare nel modo migliore di chi ha una sofferenza. Essendo uno psichiatra, tendo a sottolineare come la sofferenza della salute mentale debba essere al centro, come è stato fatto in questo momento dal ministero della Salute". Lo ha detto Alberto Siracusano, presidente del Consiglio superiore di sanità del ministero della Salute, alla ventesima edizione del Forum Risk Management, in corso fino al 27 novembre ad Arezzo.