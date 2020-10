Ricciardi: "Mesi difficilissimi, a dicembre rischiamo 16mila casi al giorno"

Walter Ricciardi (Fotogramma)

"Ci aspettano mesi difficilissimi". Lo afferma all'Adnkronos Salute Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute per l'emergenza Covid-19 e ordinario di Igiene generale e applicata alla Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università Cattolica di Roma, dopo l'impennata di positivi registrata negli ultimi giorni in Italia. "Se non ci muoviamo, c'è il rischio a dicembre di arrivare a 16mila casi al giorno", aveva paventato l'esperto nei giorni scorsi. Una previsione che ora sembra farsi più vicina.

"Abbiamo 7 armi per evitarlo - ribadisce Ricciardi - distanza, mascherine, igiene delle mani, App Immuni, vaccino antinfluenzale, rafforzamento di terapie subintensive e pronto soccorso, e infine più test e tracciamento con i dipartimenti di prevenzione". Sette armi in grado di contrastare la corsa del virus. "Usiamole", conclude.