circle x black
Cerca nel sito
 

Schillaci: "50% over 65 vaccinati, in linea con lo scorso anno"

Campitiello, 'per la fascia 60-64 anni siamo al 20%'

Schillaci:
03 dicembre 2025 | 15.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ad oggi la copertura vaccinale degli over 65 contro l'influenza è al 50%, il linea con quella dello scorso anno". Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci durante la presentazione, oggi al ministero della Salute, dello spot con Carlo Conti dedicato proprio alla vaccinazione.

Insieme al ministro anche Maria Rosaria Campitiello, capo Dipartimento della Prevenzione del ministero, che è entrata nel merito dei dati della copertura vaccinale antinfluenzale 2025-2026. "In Italia non siamo messi benissimo in termini di copertura vaccinale antinfluenzale rispetto ai parametri che andrebbero rispettati - ha sottolineato - Ad oggi siamo intorno al 49,6% degli over 65, e per la fascia 60-64 siamo al 20%".

"Lo scorso anno - ha ricordato - abbiamo somministrato circa 11 milioni di dosi con una copertura media totale della popolazione del 19%, quest'anno il virus ha anticipato e l'incidenza è stata più alta. A fine novembre sono stati somministrati 8 milioni di vaccini, 5 milioni a over 65. L'83% dei vaccini antinfluenzali delle Regioni sono stati usati".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
influenza vaccinazioni
Vedi anche
Pietrangeli, Abodi alla camera ardente: "E' giornata di dolce tristezza" - Video
News to go
Disoccupazione in calo, a ottobre -6%
Ryanair Prime, dopo 8 mesi chiude il piano sui voli scontati
Scuola, Valditara: "Mettere al centro la persona, orgoglioso dell’azione di governo"
Boldrini: "Albanese? Su La Stampa ha sbagliato, un attacco va condannato" - Video
News to go
Qualità della vita in Italia, ecco la classifica 2025 di dove si vive meglio
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza