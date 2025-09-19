SLA, Franzoni: "Carpenedolo è felice di condividere una struttura di eccellenza"

"Felici di avere in paese un luogo che dia sollievo a chi convive con la malattia". Così Luca Franzoni, sindaco di Carpenedolo, all'apertura del primo nucleo residenziale in Italia dedicato alle persone con sclerosi laterale amiotrofica. Il centro nella città bresciana, voluto da Regione Lombardia e ATS Brescia e nato dall'esperienza dei Centri Clinici NeMO e dal sostegno di AISLA, coniuga l'assistenza clinica con una dimensione domestica, garantendo continuità tra ospedale e casa all'interno della Fondazione Santa Maria del Castello