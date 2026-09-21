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Talassemia, Patriarca (FI): "La speranza oggi ha risultati concreti, garantire cure a tutti"

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21 settembre 2026 | 09.36
Redazione Adnkronos
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"La ricerca scientifica ha trasformato la speranza in risultati concreti. Le scelte politiche devono garantire che le cure non siano un privilegio di pochi, ma una possibilità per tutti. Per fare questo, il Servizio sanitario nazionale deve fare in modo che i problemi di disomogeneità territoriale vengano superati. Se dobbiamo identificare qual è la battaglia di maggiore civiltà per quanto concerne la salute, sicuramente è quella dell'omogeneità territoriale, non soltanto nella fase della presa in carico, ma anche e soprattutto nella fase della gestione di un paziente che, per quanto riguarda le malattie croniche e le malattie rare, deve essere accompagnato per tutto l'arco della vita". È quanto affermato da Annarita Patriarca, segretario Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e componente XII Commissione Affari Sociali Camera dei deputati, all'incontro con la stampa 'Per la talassemia, insieme sulla stessa onda', ospitato da United a Roma con il supporto non condizionato di Avanzanite.

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