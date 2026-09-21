circle x black
Cerca nel sito
 

Talassemia, Plich (Avanzanite): "United unisce le associazioni in un'unica voce comune"

sponsor

21 settembre 2026 | 09.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Con i 'Knights for Rare' riconosciamo i veri campioni delle malattie rare, in una specifica area geografica o in una particolare area di patologia. Siamo stati davvero ispirati da ciò che vediamo fare ogni giorno da United", la Federazione italiana talassemie, emoglobinopatie rare e drepanocitosi. "È semplicemente straordinario l'impatto che riescono a generare e il modo in cui uniscono le associazioni di pazienti provenienti da tutta Italia in un'unica voce comune, facendo tutto questo in aggiunta alle loro normali attività". Lo ha detto Adam Plich, fondatore e ceo di Avanzanite Bioscience B.V.,intervenendo alla serata di raccolta fondi "Knights for Rare", iniziativa internazionale promossa dall'azienda per sostenere il ruolo delle associazioni di pazienti e promuovere una maggiore attenzione verso i bisogni delle persone con malattie rare e delle loro famiglie.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
"Volevamo cantare 'Bollo ciao' con le opposizioni", la battuta di Meloni - Video
Donne in burqa sul palco di Pontida, lo show anti-islamizzazione - Video
Alemanno: "Meloni scelga se svoltare a destra, Salvini paga sua incoerenza" - Video
Zaia a Pontida: "Segretario è Salvini, l'autonomia? Se non per scelta per necessità" - Video
News to go
Inverno in Europa, potrebbe essere più freddo di quanto ci aspettiamo
Vannacci: "Salvini in calo di consenso? Mi auguro che crisi sia presto superata" - Video
Pontida al via sulle note del 'Va pensiero' e con l'omaggio a Bossi
Vannacci risponde a La Russa: "Eventuali alleanze si fanno a ridosso elezioni" - Video
Lega, Romeo: "Sarò sul palco a Pontida. Salvini? Troveremo soluzione" - Video
Cori sulla remigrazione e sfottò a Ranucci, l'arrivo dei giovani della Lega a Pontida - Video
A Pontida il tributo a Bossi: Calderoli e Leoni piantano un ulivo e cantano 'Va pensiero' - Video
Ecofin Dublino, il nodo Ucraina e i fondi Pnrr per il bollo auto - Videonews dal nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza