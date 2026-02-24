circle x black
Tumori, endometrio: Campagnoli (Gsk) 'con immunoterapia migliora sopravvivenza globale sia in pazienti con Hrd che senza'

24 febbraio 2026 | 13.52
Redazione Adnkronos
"La sopravvivenza globale migliora per le pazienti con tumore dell'endometrio, sia con una mutazione che viene chiamata Dmmr (Deficient mismatch repair), sia anche per le pazienti che vengono classificate come proficient (proficient mismatch repair, Pmmr), quindi che non hanno questo deficit. È un grande risultato, frutto della sinergia tra i nostri ricercatori e la comunità scientifica, restando sempre e comunque al fianco delle pazienti". Sono le parole di Elisabetta Campagnoli, direttore medico oncoematologia di Gsk Italia, all'incontro con la stampa organizzato a Milano per discutere delle nuove opzioni terapeutiche disponibili per il tumore dell'endometrio, in particolare dostarlimab che ha ottenuto  l'approvazione dall'Aifa (l'Agenzia italiana del farmaco) per la terapia in prima linea di tutte le pazienti con questa neoplasia in stadio avanzato o ricorrente, indipendentemente  dal profilo molecolare.

in Evidenza