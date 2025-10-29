circle x black
Tumori: mammella, Almici 'proteggere le allieve di polizia'

29 ottobre 2025 | 14.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Coinvolgere le allieve della Polizia di Stato in questo progetto vuol dire garantire la loro salute per poter incarnare, anche nella vita di tutti i giorni, il proprio ruolo di garanti della sicurezza sul territorio". Sono le parole di Cristina Almici, commissione di inchiesta sul Femminicidio, intervenendo alla presentazione dei risultati della seconda edizione di 'Care for caring 2.0- Ambasciatrici della prevenzione', presso la Scuola superiore di Polizia di Roma. L'edizione 2025 della Campagna di sensibilizzazione alla prevenzione del tumore al seno, realizzata in collaborazione con la Polizia di Stato e patrocinata dall'Associazione italiana di Oncologia medica (Aiom) e da Fondazione Aiom, mira a trasmettere alle cadette il valore della prevenzione affinché diventi parte integrante del loro quotidiano e della loro vita.

