Tumori: mammella, Mazzotti (PS) 'oltre 5mila persone interessate da Care for caring'

29 ottobre 2025 | 14.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Sono più di 5mila le donne e gli uomini della Polizia di Stato interessati dal progetto Care for caring. Più di 900 gli accertamenti clinici diretti con circa 21 persone avviate a percorsi di secondo livello presso strutture sanitarie territoriali". Così Mario Mazzotti, referente per il progetto e dirigente generale medici della Polizia di Stato, illustra i risultati del progetto patrocinato dall'Associazione italiana di Oncologia medica (Aiom) e da Fondazione Aiom.  Gli obiettivi raggiunti dalla seconda edizione della Campagna di sensibilizzazione alla prevenzione del tumore al seno, 'Care for caring 2.0-Ambasciatrici della prevenzione', sono stati diffusi presso la Scuola superiore di Polizia di Roma.

