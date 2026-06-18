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Tumori, mammella metastatico: al via II edizione di 'In seno al futuro', la campagna di Daiichi Sankyo e AstraZeneca

18 giugno 2026 | 14.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ricerca, relazione, fiducia e percorso: sono le parole da cui si sviluppa la seconda edizione di 'In seno al futuro', la campagna di sensibilizzazione e informazione sul tumore al seno metastatico di Daiichi Sankyo e AstraZeneca. L'iniziativa non è rivolta solo alle pazienti, alle loro famiglie e ai caregiver, ma anche a chi voglia approfondire i temi della ricerca, del progresso medico scientifico e della presa in carico. Le video interviste di cui si compone 'In seno al futuro', condotte dallo speaker radiofonico Diego Passoni, hanno coinvolto clinici e associazioni e hanno messo in luce l'importanza di disporre di team multidisciplinari e della consapevolezza verso cui le pazienti vanno accompagnate, costruendo la fiducia e contrastando l'incertezza con l'informazione.

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