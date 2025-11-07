circle x black
Tumori: Minervini (Siu), 'con farmaci e robotica terapie più efficaci in cancro vescica'

07 novembre 2025 | 16.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"In ambito di oncologia medica ci sono risultati importanti usciti dal congresso europeo Esmo nel trattamento del tumore della vescica. Sono risultati" che stanno "cambiando di molto la tipologia del trattamento che, nei prossimi anni, si svilupperà ad includere farmaci di nuova generazione che daranno dei risultati più importanti, per allungare la vita di questi pazienti, e che si integreranno con la terapia chirurgica che è sempre più sviluppata in ambito robotico". Così Andrea Minervini, consigliere nazionale della Società italiana di urologia, al Congresso nazionale Siu, intervenendo sulle ultime novità in urologia.

