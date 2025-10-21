circle x black
Tumori, nel mese della prevenzione femminile l'Università Vanvitelli si tinge di rosa

Dal 21 al 31 ottobre le sedi di Napoli, Caserta, Aversa, Capua, Santa Maria Capua Vetere saranno illuminate da fasci di luce rosa, simbolo universale della campagna di sensibilizzazione

21 ottobre 2025 | 13.15
Redazione Adnkronos
L'Università Vanvitelli si tinge di rosa. In occasione dell'edizione 2025 di Ottobre rosa - mese dedicato su scala nazionale e internazionale alla promozione della consapevolezza e della prevenzione dei tumori al seno - si accendono le luci sui dipartimenti dell'ateneo. A partire da oggi e fino al 31 ottobre, le facciate delle sedi dipartimentali delle città di Caserta, Aversa, Capua, Santa Maria Capua Vetere e delle sedi del rettorato (Napoli e Caserta), del reparto di Pediatria e del policlinico di piazza Miraglia a Napoli, saranno illuminate con fasci di luce rosa, simbolo universale della campagna di sensibilizzazione.

"L'iniziativa - spiega il rettore dell'università Vanvitelli, Gianfranco Nicoletti - intende rafforzare l'impegno dell'ateneo nel promuovere la consapevolezza e la cultura della prevenzione, contribuendo a diffondere un messaggio di solidarietà e attenzione verso tutte le persone coinvolte in questa difficile battaglia contro la malattia. Un semplice gesto simbolico, per ricordare che la prevenzione e la forza di affrontare il futuro sono luci che non devono mai spegnersi".

