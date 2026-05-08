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Tumori ovaio,  Campanella (Abrcadabra) 'prevenzione genetica e terapie target possono cambiare prognosi'

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08 maggio 2026 | 13.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Non intercettare una persona in tempo significa non poterle offrire informazioni sulla chirurgia di riduzione del rischio, che va cucita come un abito sartoriale addosso alla persona che sceglie se e quando intraprendere questo percorso". Inoltre, "una persona portatrice di queste alterazione genetica, se la si riconosce, le si possono offrire dei trattamenti target in grado di cambiare la prognosi della malattia. E penso che ognuno di noi vorrebbe avere davanti delle opzioni terapeutiche efficaci quando si ha davanti una diagnosi di cancro". Lo ha detto Ornella Campanella, presidente dell'Associazione Abrcadabra, intervenuta al convegno organizzato al ministero della Salute in occasione della Giornata mondiale del tumore ovarico che si celebra l'8 maggio.  Nel corso dell'incontro è stata presentata la prima 'Agenda nazionale' di impegno per le donne con tumore ovarico, promossa dalla campagna Insieme di Insiemi.

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