Tumori, rinnovata alleanza Idi Roma-IncontraDonna per prevenzione rosa

Rinnovata la convenzione fra Idi Irccs di Roma e la Fondazione IncontraDonna per il 2024-25. Il consigliere delegato della Fondazione Luigi Maria Monti - Idi Irccs, Alessandro Zurzolo, e la presidente della Fondazione IncontraDonna, Adriana Bonifacino, hanno firmato questa mattina il rinnovo che sancisce la collaborazione tra le due istituzioni per la salute e la prevenzione al femminile. Erano presenti il direttore sanitario dell’Idi, Annarita Panebianco; il direttore del personale e relazioni industriali dell’Idi, Antonello Sacco, e il coordinatore dei volontari di IncontraDonna, Giuseppe Pavone.

Numerose le iniziative già realizzate grazie a questa collaborazione: il Flash Mob e l’Open Day senologico organizzati all'Idi di via dei Monti di Creta, gli eventi per l’Ottobre Rosa come Frecciarosa e Metastabile, ed altri durante l’anno come Prevenzione d’Autore, che si è svolto all’Officina Pasolini di Roma, per arrivare a pochi giorni fa con la presentazione del progetto Re-Start Cancer Care, un progetto pilota innovativo, dedicato a coloro che hanno già avuto una diagnosi di tumore e che mira ad offrire risposte concrete e personalizzate alle esigenze delle donne in trattamento e in follow-up.

Idi Irccs rinnova così - evidenzia una nota - l’impegno e la partnership con IncontraDonna per realizzare insieme iniziative mirate a promuovere l’importanza della prevenzione e, in particolare, degli screening oncologici.