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Tumori, seno metastatico: Degrassi (ANDOS Nazionale ETS), 'psico oncologo figura cruciale'

18 giugno 2026 | 14.32
Redazione Adnkronos
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" La presa in carico deve essere fatta dal team multidisciplinare, una squadra molto ampia e complessa, specialmente nel caso della paziente metastatica, perché prevede quasi tutti gli specialisti d'organo. Una figura fondamentale è quella dello psico oncologo, una figura determinante non solo per la persona malata ma anche per la famiglia e i suoi caregiver e per gli altri specialisti stessi". Lo ha detto Flori Degrassi, presidente ANDOS Nazionale Ets - Associazione donne operate al seno, partecipando alla realizzazione della campagna 'In seno al futuro' di Daiichi Sankyo e AstraZeneca a Milano.

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