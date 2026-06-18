Tumori: Vitali (Daiichi Sankyo), 'cancro al seno metastatico richiede una nuova narrazione'

"È importante sostenere campagne come In seno al futuro perché oggi il tumore al seno metastatico richiede una narrazione nuova e più aderente alla realtà delle pazienti e delle loro famiglie. Grazie alla ricerca scientifica è sempre più possibile convivere con questa patologia mantenendo una buona qualità di vita. Questo cambiamento va accompagnato da informazione, consapevolezza e ascolto". Lo ha detto Mauro Vitali, vice president Head of Oncology Daiichi Sankyo Italia, partecipando alla realizzazione della campagna 'In seno al futuro' di Daiichi Sankyo e AstraZeneca.