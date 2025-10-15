circle x black
Cerca nel sito
 

Vaccini: anti-pneumococco, igienista Icardi '21-valente ottimo per anziani e fragili'

15 ottobre 2025 | 12.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La vaccinazione antipneumococcica nasce da solide evidenze epidemiologiche che dicono che il peso di questa patologia è notevole, soprattutto nelle fasce di età estreme come nel soggetto anziano e nel soggetto adulto con condizioni di rischio. Il dato epidemiologico suggerisce di utilizzare al meglio i vaccini a disposizione: utilizzare quelli che conferiscono la maggior protezione, come il 21-valente, che ha cambiato il paradigma della vaccinazione in quanto dedicato alla popolazione adulta e anziana, ed è quello che in Italia, in base ai sierotipi che circolano, garantisce il massimo della protezione". Lo ha detto Giancarlo Icardi, professore di Igiene all'università di Genova, all'incontro 'Investing for Healthy Ageing', organizzato da Msd Italia a Roma per discutere sulle strategie più efficaci nella prevenzione e nella tutela di un invecchiamento attivo e in salute insieme a rappresentanti delle istituzioni, esperti clinici e associazioni dei pazienti.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Festa del Cinema di Roma, apre ‘La vita va così’ di Milani: la videonews dalla nostra inviata
Carabinieri morti durante sgombero, Luongo: "Hanno sacrificato la vita per la nostra missione" - Video
Esplosione Castel d'Azzano, Procuratore: "Scena apocalittica". Le immagini tra devastazione e macerie - Video
Trump e i complimenti a Meloni: "Bellissima e di grande successo" - Video
Milano, Consiglio comunale boccia stop gemellaggio con Tel Aviv: contestazioni in aula - Video
Gaza, in Egitto la firma per la pace: videonews dal nostro inviato
Trump e la protesta alla Knesset, due deputati espulsi - Video
Trump, il messaggio alla Knesset: "Oggi è un nuovo giorno" - Video
Polonia-Bielorussia, il soldato di Minsk riprende i giornalisti italiani in visita al confine - Video
Corea del Nord, ecco l'ultimo super missile di Kim - Video
Gulino (Cnop): "Pace viatico di salute mentale, gli psicologi la promuovano"
Italia-Israele, Piantedosi: "Preoccupati? No a strumentalizzazioni, sia solo occasione di sport" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza