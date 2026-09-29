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Várhelyi: "Priorità dell'Europa sono accesso, sicurezza forniture e capacità produttiva farmaceutiche"

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Così il commissario Ue alla Salute, Olivér Várhelyi, in un videomessaggio inviato per la presentazione - oggi a Roma - dell'XI Rapporto dell'Osservatorio sui farmaci accessibili di Egualia

29 settembre 2026 | 14.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Accesso, sicurezza delle forniture e capacità produttiva europea sono elementi essenziali di una politica farmaceutica realmente al servizio dei cittadini". Così il commissario Ue alla Salute, Olivér Várhelyi, in un videomessaggio inviato per la presentazione - oggi a Roma - dell'XI Rapporto dell'Osservatorio sui farmaci accessibili di Egualia, l'associazione delle imprese dei farmaci generici equivalenti, biosimilari e value added medicines in Italia, realizzato con il contributo di Nomisma e Teha Group.

"Il nostro obiettivo è chiaro", ha affermato Várhelyi: "Garantire a tutti i pazienti europei l'accesso ai farmaci di cui hanno bisogno, quando ne hanno bisogno e a prezzi accessibili. Equivalenti, biosimilari e farmaci fuori brevetto sono fondamentali per ampliare le opzioni terapeutiche e assicurare la sostenibilità dei sistemi sanitari", ha sottolineato. "Con la riforma della legislazione farmaceutica europea - ha spiegato - vogliamo semplificare i processi regolatori e favorire un più rapido ingresso sul mercato dei medicinali. Allo stesso tempo, attraverso il Critical Medicines Act puntiamo a rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti e la resilienza delle filiere, superando una logica basata esclusivamente sul prezzo".

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XI rapporto osservatorio farmaci accessibili egualia oliver varhelyi commissario salute ue
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