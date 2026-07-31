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West Nile, pediatri: "Nei bimbi rara ma è importante prevenire le punture di zanzara"

Zanzara west nile - (Ipa/Fotogramma)
Zanzara west nile - (Ipa/Fotogramma)
31 luglio 2026 | 17.29
Maddalena Guiotto
LETTURA: 1 minuti

"Le zanzare non sono soltanto un fastidio estivo: possono essere vettori di virus come West Nile, la cui diffusione è favorita anche dai cambiamenti climatici e dalla maggiore mobilità internazionale. Nei bambini l'infezione da West Nile è rara e nella maggior parte dei casi decorre senza sintomi o con manifestazioni lievi, ma la prevenzione resta importante, soprattutto per i più fragili. Eliminare i ristagni d'acqua, utilizzare zanzariere, proteggere i bambini con abiti chiari e coprenti nelle ore di maggiore attività delle zanzare, e scegliere repellenti adatti alla loro età sono accorgimenti semplici". Così Rino Agostiniani, presidente Società italiana di pediatria (Sip), illustra all'Adnkronos Salute come proteggere i più piccoli da un'infezione virale che si manifesta tipicamente nel periodo estivo.

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West Nile zanzare prevenzione cambiamenti climatici
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