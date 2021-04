Salvini: "Deve tornare l'orgoglio di dire 'ao, io so' de Roma'". Raggi risponde

Nuovo botta e risposta tra il leader della Lega, Matteo Salvini, e la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Deve tornare l'orgoglio, Roma è una città bella, 'ao, io so' de Roma', è questo l'orgoglio che deve esserci". Lo dice Matteo Salvini, parlando a un evento online in occasione del Natale di Roma. "Se dovessi chiedere a Gesù Bambino un regalo per questo Natale della Capitale è proprio questo: l'orgoglio". Poi conclude il suo collegamento assicurando di essere pronto per la sfida della capitale. "Daje", termina il leghista.

"Matteo Salvini non basta urlare 'ao' per far dimenticare anni di insulti e 'Roma ladrona' - replica Raggi in un tweet - Mentre tu chiacchieri, qui a Roma abbiamo messo conti in ordine, asfaltato strade, comprato bus nuovi. Oggi è il Natale di Roma, prova ad essere serio".