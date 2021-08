Salvini: "Dimissioni Lamorgese? No, ma inizi a fare il ministro"

Il ministro Lamorgese deve lasciare il suo posto? "Ma no, la Lamorgese deve cominciare a fare il ministro perché gli italiani non se ne stanno accorgendo". Così ad Agorà su Rai 3 il segretario della Lega Matteo Salvini, che continua: "A Draghi ho chiesto un incontro a tre con il ministro Lamorgese".



E sul rave di Viterbo, "il responsabile di quello che accade in Italia è il ministro dell'Interno, non si può scaricare il barile su questore, prefetto, polizia o carabinieri. Se da mezza Europa entrano indisturbati in Italia migliaia di giorni: morti, stupri, feriti, animali uccisi per sei giorni... La pubblica sicurezza di questo Paese dà all'Europa un'immagine devastante, altro che attenzionare i terroristi talebani che rischiano di arrivare dall'Afghanistan: qua non riusciamo a bloccare qualche sciroccato che viene a far casino in provincia di Viterbo".

Sul caso Durigon, "è un mese che la sinistra lo insegue nel nome del fascismo e di robe surreali. Siccome è una persona che stimo ai massimi livelli, mi vedrò con Claudio e per evitare altri mesi di polemiche valuteremo come andare avanti: per il bene suo, del governo e del Paese", dice Salvini.

"Qualcuno - continua - pensa a un ritorno della legge Fornero, e noi su questo altro che rave party, mettiamo i tir all'ingresso delle autostrade".