Sanremo 2022: Mahmood, Ana Mena e gli altri, sui social il Festival non finisce

Citazioni da 'Brividi' di Mahmood e Blanco, battute, applausi, critiche. Si chiude Sanremo 2022 ma gli 'orfani' del Festival continuano imperterriti a parlarne sui social. Tutta la notte e dalle primissime luci dell'alba sono centinaia i tweet a commento della classifica, degli abiti, dei nomi dei cantanti in gara e di ogni singolo episodio accaduto sul palco. Finita la kermesse sul piccolo schermo, insomma, l'Ariston continua a vivere più che mai sul web e fra i suoi utenti.

I vincitori sono, ovviamente, i protagonisti dei cinguettii: "Una vittoria annunciata", "da brividi", "strameritata" scrivono i fan, spiegando come non ci fosse "partita dall'inizio". Si festeggia così la prossima partecipazione di diritto all'Eurovision di Mahmood e Blanco e già si scaldano i motori: "Non vedo l'ora", "andiamo a vincere anche a Torino", "Eurovision preparati!", i commenti entusiasti che - dopo la vittoria azzurra dello scorso anno nel contest europeo - arrivano anche dall'estero.

Ma nel cuore, o sullo stomaco, degli utenti è rimasta anche Ana Mena, anche lei tra i trend di Twitter: "Ultima sempre ma consapevole che sarà colonna sonora della nostra estate, è il mio mood", "comunque Ana Mena sempre felice nonostante la posizione in classifica, troppo dolce", "sorride dal basso della classifica, ma sorride. tenera, ma canzone orribile però". E in tendenza ecco spuntare anche La Rappresentante di Lista, arrivati settimi "come Elodie due anni fa ed Annalisa l’anno scorso, semplicemente il posto delle vincitrici morali", ma anche "derubati" dal televoto e con il mancato podio "più grossa batosta politica inattesa, dalle elezioni del 1994 a oggi".

Come sempre non mancano le proteste condite da ironia: "La classifica di Sanremo dopo il televoto - dicono, scontenti della classifica - è il motivo per cui mai e poi mai, ma mai il presidente della Repubblica dovrà essere eletto dai cittadini".