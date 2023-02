Sanremo 2023, Anna Oxa: "Mio brano non compreso da analfabeti funzionali"

Un opuscolo sugli analfabeti funzionali accompagnato da un testo di solidarietà verso chi non ha capito il brano in gara a Sanremo 2023. E la notizia che a poche ore dalla pubblicazione il brano è il sesto più trasmesso dalle radio dei quattordici già svelati dal festival. Dal profilo Oxarte, il team di Anna Oxa reagisce così al quattordicesimo posto ricevuto nella classifica della prima serata con il voto dei giornalisti accreditati.

"La società Oxarte - si legge nell'ironico testo che accompagna la foto-opuscolo sugli analfabeti funzionali - è solidale con coloro che hanno fatto fatica a comprendere il testo e/o il senso del brano 'Sali (Canto dell’anima)'. Probabilmente per alcuni è più agevole un testo meno strutturato in italiano. Possiamo consigliare di farsi seguire da esperti o ascoltare altro con strutture di testi alla portata delle proprie abilità. Grazie per l'attenzione".