Sanremo 2023, Blanco distrugge i fiori sul palco: le reazioni

Pioggia di critiche sul web all'esibizione di Blanco che ieri, durante la prima serata del Festival di Sanremo 2023, ha distrutto a calci la scenografia in uno sfogo di rabbia causato da alcuni problemi audio che non gli hanno permesso di cantare il suo nuovo brano 'L’isola delle rose'.

Tra i primi ad esprimere su Twitter il suo disappunto è stato Frankie hi-nrg mc . "Capita di non avere la voce in cuffia, su una base piena di voci che cantano al tuo posto, facendo una marchetta promozionale, dopo aver vinto la precedente edizione di un festival, capita… ma minchia, gestiscila", ha scritto il cantante che poi in un altro post aggiunge: "Vorrei chiarire: la gag di spaccare i fiori (organizzatissima) la trovo la cosa bella della performance. Il problema tecnico dell’audio in cuffia va gestito diversamente, magari provando a cantare. Per rispetto del pubblico".

Critiche anche da Valerio Scanu che commenta: "Se gli in-ear non funzionano, li togli e continui a cantare… se non sei abituato a cantare dal vivo e magari il successo ti ha dato alla testa allora potrebbe succedere di trovarti a spaccare una scenografia mancando di rispetto a tutti vergogna".

Decisamente ironico il commento di Leonardo Pieraccioni che in un video chiede: “Blanco! Ti volevo chiedere se vieni a potarmi la siepe. Si è fatto male il giardiniere, vieni a potarla anche con le mani”.