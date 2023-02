Sanremo 2023, Schillaci al festival per appello a prevenzione tumori

Domani il ministro della Salute sul palco dell'Ariston per accendere i riflettori sull'importanza degli screening anticancro

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, sarà presente domani alla terza serata del Festival di Sanremo. Secondo quanto apprende l'Adnkronos Salute, l'obiettivo è che i riflettori del Teatro Ariston possano accendersi anche sull'importanza della prevenzione oncologica, dell'adesione della popolazione agli screening anticancro, più che mai cruciale in questa fase in cui è prioritario recuperare i ritardi causati dalla pandemia di Covid-19 in termini di diagnosi, controlli, terapie e interventi mancati.

La necessità di promuovere e consolidare una cultura della prevenzione fra gli italiani è un tema molto caro al ministro Schillaci, che sempre domani lancerà da Casa Sanremo al Palafiori la campagna #laprioritàseitu. L'evento, un talk show in programma dalle 10.30, sarà aperto da un saluto di Amadeus, direttore artistico del festival. Il dicastero di Lungotevere Ripa sarà presente a Casa Sanremo anche con uno stand informativo sui tre programmi di screening che riguardano i tumori al seno, al colon-retto e al collo dell'utero.