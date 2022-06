Sarzana, due omicidi in 48 ore: un fermo per la prostituta uccisa

Ancora un omicidio a Sarzana, il secondo in 48 ore. Una transessuale è stata trovata morta in un fosso la notte scorsa. Sull'omicidio la procura di La Spezia ha aperto un fascicolo indipendente dall'indagine sull'omicidio della prostituta albanese di 35 anni uccisa a Marinella di Sarzana il 5 giugno scorso, ma si sta indagando per capire se i due fatti possano essere collegati. Per l'omicidio della donna albanese uccisa con un colpo di pistola alla testa c'è intanto un fermo.



La trans era invece scomparsa da 24 ore ed era stata presentata la denuncia. La notte scorsa i carabinieri hanno trovato la macchina della trans piena di sangue e la polizia ha invece rinvenuto il cadavere in un fosso.